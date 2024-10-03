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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ayakkabıdan viski içme görüntülerine "Rezalet" demişti! Didem Soydan'dan bomba yanıt

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.10.2024 07:10
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Didem Soydan’ın, Youtube’daki ‘Soba’ programında ayakkabısından viski içilmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tepkiler üzerine “Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para” açıklaması yapmıştı. Soydan olay üzerine ‘Aramızda Kalmasın’ kameralarına bomba bir açıklamada bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ayakkabıdan viski içme görüntülerine "Rezalet" demişti! Didem Soydan'dan bomba yanıt

Sosyal medyada iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Didem Soydan yine gündeme gelmişti.

Youtube’da Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın konuğu olan model Didem Soydan’ın ayakkabısından viski içilmesi gündem olmuştu.

S.O.B.A adlı programda Ali Biçim ve Mesutcan Tomay “Sağlığına” diyerek ayakkabıya dökülen viskiyi içmişti. Ardından Soydan’ın Mesutcan Tomay’a “Ayaklarım 36 numara mı bir inceler misin” demesinin ardından Tomay, “Bu ayaklar öpülür başa konur” diyerek modelin ayaklarını öpmüştü.

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O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLMUŞTU

Bu görüntüler RTÜK Başkanı'nı da rahatsız etti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'da Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın manken Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp ayakkabısından viski içmesine sert bir dille tepki gösterdi.

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Başkan Şahin, "Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para" ifadelerini kullandı.

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Şahin'in açıklamasından sonra Didem Soydan'a Aramızda Kalmasın ekibi bu konuyu sordu. Başarılı model Soydan "Biz yaptık beğenmeyen kapatsın beğenen açsın! Türk halkı her şeyi unutur" dedi.

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Didem Soydan
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