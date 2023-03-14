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RTÜK Daire Başkan Yardımcısı Ali Sarı istifa etti!

14.03.2023 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Sarı, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri için AK Parti'den Milletvekili Adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

RTÜK Daire Başkan Yardımcısı Ali Sarı istifa etti!

Seçim takviminin açıklanmasının ardından, kamuda milletvekilliği aday adaylığı için istifalar başladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak bir süredir görev üstlenen ve 16 yıldır RTÜK’ün çeşitli birimlerinde Üst Kurul Uzmanı olarak çalışan Ali Sarı, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri için AK Parti'den Milletvekili Adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

ALİ SARI KİMDİR?

10 Ağustos 1980'de Kırşehir'de doğan Ali Sarı, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalında Hibrit (güneş ve hidrojen enerjisi) enerji sistemleri üzerine Yüksek Lisans yapan Ali SARI halen aynı alanda doktora düzeyinde eğitimini sürdürmektedir.

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2007 yılından itibaren Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda çalışmaya başlayan SARI, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesine ilişkin Marmara bölgesinde Radyoların frekanslarını planlanmasında görev almış ve halen Sayısal Televizyon Yayıncılığına geçiş için çalışmalar yapmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ali Sarı, evli ve 4 çocuk babasıdır. (DHA)

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