RTÜK'ten ''Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza

İzleme uzmanlarının raporlarını görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, ilk olarak FOX televizyonu ile ilgili raporu görüştü. 27 Aralık tarihinde yayınlanan, 'İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu' programına konuk olarak katılan ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, koronavirüs aşısı olmakta tereddüt eden kişilere yönelik, "Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz, resmî dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var. Aşıda da kural koyacağız, toplu taşımadan faydalanamayacaklar" açıklamasını yapmıştı. Uzman raporunda, Türkiye’de başta Sağlık Bakanlığı tarafından aşının önemine vurgu yapılırken, yayındaki ifadelerin aşılamanın yaygınlaşmasına ve aşı tereddüdü bulunan kişilerin ikna edilmesine katkı sunmayacağı tespitinde bulunuldu.

SÖNMEZ’İN SÖZLERİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Üst Kurul, Sönmez’in ifadelerinin eleştiri sınırlarının çok ötesinde bir itham olduğu kanaatine varırken, kanundaki, 'Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' ilkesinin ihlali nedeniyle FOX Tv'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.