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RTÜK'ten ''Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza

30.12.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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RTÜK'ten ''Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prof. Dr. Bingür Sönmez'in katıldığı televizyon programında, "Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini" sözünün eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle, kanala idari para cezası müeyyidesi uyguladı. RTÜK, Akit TV’nin 'Derin Kutu' programına konuk olarak katılan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversite olan şehirlerindeki apart evlere yönelik 'fuhuş evleri' ifadelerini de ele aldı. Üst Kurul, Akit TV’ye idari para cezası verilmesine karar verdi.

İzleme uzmanlarının raporlarını görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, ilk olarak FOX televizyonu ile ilgili raporu görüştü. 27 Aralık tarihinde yayınlanan, 'İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu' programına konuk olarak katılan ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, koronavirüs aşısı olmakta tereddüt eden kişilere yönelik, "Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz, resmî dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var. Aşıda da kural koyacağız, toplu taşımadan faydalanamayacaklar" açıklamasını yapmıştı. Uzman raporunda, Türkiye’de başta Sağlık Bakanlığı tarafından aşının önemine vurgu yapılırken, yayındaki ifadelerin aşılamanın yaygınlaşmasına ve aşı tereddüdü bulunan kişilerin ikna edilmesine katkı sunmayacağı tespitinde bulunuldu.

SÖNMEZ’İN SÖZLERİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Üst Kurul, Sönmez’in ifadelerinin eleştiri sınırlarının çok ötesinde bir itham olduğu kanaatine varırken, kanundaki, 'Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' ilkesinin ihlali nedeniyle FOX Tv'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK ayrıca, Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı’nın Suriyeli mülteciler hakkında, "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yani yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Çünkü son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok. Hesap verme durumları yok. Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse bir Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar" şeklindeki ifadeleri için de kanala cezai müeyyide uyguladı. Yayında Suriyeli mülteciler için, 'asker' ve 'esir alma' metaforları kullanılarak onlara karşı toplumda antipati ve olumsuz kanaat oluşturabilecek benzetmelerin yapıldığı tespitinde bulunan Üst Kurul, kanundaki, 'yayın hizmetleri, ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez' ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

SOFUOĞLU’NUN 'FUHUŞ EVİ' BENZETMESİ DE CEZA GETİRDİ

RTÜK yılın son toplantısında Akit TV’nin 'Derin Kutu' programına konuk olarak katılan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversite olan şehirlerindeki apart evlere yönelik 'fuhuş evleri' ifadelerini de ele aldı. Söz konusu yayında Sofuoğlu'nun yaklaşık 5 dakikalık konuşma boyunca yapılan uyarılara aldırmadan ve sürekli genelleme yapmak suretiyle üniversite öğrencilerinin kaldığı konutlarla ilgili 'fuhuş evi' benzetmesi yapmaya, gençlerin millî ve manevi hassasiyetlerden yoksun kimseler olduğuna yönelik ithamlarda bulunmaya devam ettiği ve bu durumun moderatör tarafından engellenemediği uzman raporunda belirtildi. Raporda teklif edilen yaptırımı yerinde bulan Üst Kurul, Akit TV’ye idari para cezası verilmesine karar verdi. Üst Kurul ayrıca, Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programı hakkında hazırlanan raporu da görüşerek, idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

DHA

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