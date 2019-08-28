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RTÜK, yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

RTÜK, dizilerdeki kadına yönelik şiddet sahnelerini görüşmek üzere dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelecek - Televizyondaki dizilerin yanı sıra internet platformlarındaki dizilerin içeriğindeki şiddet sahneleri de ele alınacak

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelerek dizilerdeki kadına yönelik şiddet ve istismar konusunu masaya yatıracak.

Dizi ve filmlerde şiddet sahnelerine yönelik RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek olan toplantının ana başlığı kadına yönelik şiddet sahnelerinin dizi ve filmlerde yer alması olacak.

Yaklaşık 40 dizi ve film yapımcısının katılacağı toplantıda, ekranlardaki kadına yönelik şiddetin haricinde, şiddet içeren her türlü sahneler, ürün yerleştirme uygulamaları, dizilerdeki uyuşturucuya ve alkole özendirme sahneleri gibi konular da masaya yatırılacak.

- İnternet dizilerindeki şiddet sahneleri de ele alınacak

Dizi yapımcılarının tamamına yakının katılacağı toplantıda, internet platformlarına dizi yapan yapımcılar da görüşmede yer alacak. Televizyondaki dizilerin yanı sıra internet platformlarındaki dizilerin içeriğindeki şiddet sahneleri de ele alınacak. İnternet üzerinden yayın yapan dizilerdeki şiddet sahneleri, uyuşturucuya özendirme gibi konular da görüşülecek.

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Anahtar Kelimeler:
dolmabahçe çalışma ofisi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy RTÜK

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