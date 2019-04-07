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Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

Ruanda’da 800 bin kişinin öldürüldüğü soykırımın 25’inci yıl dönümü nedeniyle 100 gün boyunca anma törenleri düzenlenecek.Ruanda Devlet Başkanı Paul Kageme, başkent Kigali’de Ruandalılar ile birlikte 25.

Ruanda’da 800 bin kişinin öldürüldüğü soykırımın 25’inci yıl dönümü nedeniyle 100 gün boyunca anma törenleri düzenlenecek.
Ruanda Devlet Başkanı Paul Kageme, başkent Kigali’de Ruandalılar ile birlikte 25. yıl dönümünde soykırım kurbanlarını andı. Paul Kageme ve eşi Jeannette, 250 bin kişinin mezarının bulunduğu Ulusal Soykırım Anıtı’nda meşale yaktı. Törene Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker de katıldı.
800 bin kişinin öldürüldüğü katliamın 25. yıl dönümünde 100 gün boyunca anma törenleri düzenleneceği belirtildi. Ruanda’da 1994 yılında 100 gün süren katliamda en az 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu öldürülmüştü. Etnik çatışmaların başladığı 7 Nisan günü Ruanda’da soykırım günü olarak anılıyor.

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor

Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor
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