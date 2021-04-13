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Ruhani müzakerelere dönüş için tek yolu açıkladı!

13.04.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesinin tek yolunun yaptırımların kaldırılması olduğunu belirtirken, iş birliği mesajları veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İran'ın konuyla ilgili duruşunu destekledi.

Ruhani müzakerelere dönüş için tek yolu açıkladı!

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul eden Ruhani, Moskova-Tahran ilişkileri ve nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer anlaşmalardaki tutumu ve desteği nedeniyle Rusya'ya övgülerde bulunan Ruhani, "ABD ve tüm dünya maksimum baskı politikasının başarısız olduğu sonucuna ulaşmıştır. ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesinin tek yolu yaptırımların kalkmasıdır." ifadelerini kullandı.

İlişkilerin ve ortamın 2015'teki taahhütlere ve anlaşmaya dönmesini istediklerini aktaran Ruhani, "Taraflar anlaşma sırasında kabul ettikleri sözlerine uymalıdır. Biz ne bundan daha azını kabul ederiz ne de daha fazla fazlasını elde etme peşindeyiz." diye konuştu.

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RUSYA İLE İLİŞKİLER

Rusya ile İran arasındaki iş birliğinin nükleer anlaşmanın canlandırılması ve aktif hale gelmesinde etkili olacağını dile getiren Ruhani, bölgesel iş birliğinin genişletilmesinden yana olduklarını söyledi.

Ruhani, ülkesine yönelik silah ambargosunun kalktığına işaret ederek, İran ve Rusya arasındaki askeri konular ve savunma alanlarındaki iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Körfez'deki bazı ülkelerin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini de eleştiren Ruhani, "İstikrarsızlık oluşturan ve gerginlik üreten bir ülke olan Siyonist rejimin Fars (Basra) Körfezi'nde yolunun açılması tehlikeli bir adımdır." görüşlerini paylaştı.

Ruhani, İran ve Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı ortak aşı üretim bandının kurulmasıyla ilgili adımların hızlandırılmasını istedi.

LAVROV DA DESTEK VERDİ

Lavrov da ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesi noktasında kararlı olduklarını ve güçlü bir iradeye sahip olduklarını belirterek, "Tahran ile Moskova arasındaki teknoloji ve savunma alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili hiçbir sınırlama yoktur." dedi.

İran ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası iş birliği konusunda ortak ve yakın hedeflere sahip olduklarını kaydeden Lavrov, "Moskova'ya göre tek çözüm yolu ABD'nin kayıtsız şartsız bir şekilde tam olarak nükleer anlaşmaya dönmesi ve taahhütlerine uymasıdır. Bize göre, İran'dan nükleer anlaşma çerçevesinde yeni şartları kabul etmesini ya da bunların ötesinde yeni taahhütlere uymasını talep etmek yararsızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, bölgesel ya da askeri konularla ilgili her türlü mutabakatın nükleer anlaşmanın dışında bölge ülkelerinin katılımıyla ele alınabileceğini sözlerine ekledi.

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