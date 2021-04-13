Ruhani müzakerelere dönüş için tek yolu açıkladı!

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul eden Ruhani, Moskova-Tahran ilişkileri ve nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer anlaşmalardaki tutumu ve desteği nedeniyle Rusya'ya övgülerde bulunan Ruhani, "ABD ve tüm dünya maksimum baskı politikasının başarısız olduğu sonucuna ulaşmıştır. ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesinin tek yolu yaptırımların kalkmasıdır." ifadelerini kullandı.

İlişkilerin ve ortamın 2015'teki taahhütlere ve anlaşmaya dönmesini istediklerini aktaran Ruhani, "Taraflar anlaşma sırasında kabul ettikleri sözlerine uymalıdır. Biz ne bundan daha azını kabul ederiz ne de daha fazla fazlasını elde etme peşindeyiz." diye konuştu.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Rusya ile İran arasındaki iş birliğinin nükleer anlaşmanın canlandırılması ve aktif hale gelmesinde etkili olacağını dile getiren Ruhani, bölgesel iş birliğinin genişletilmesinden yana olduklarını söyledi.

Ruhani, ülkesine yönelik silah ambargosunun kalktığına işaret ederek, İran ve Rusya arasındaki askeri konular ve savunma alanlarındaki iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.