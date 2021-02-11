HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ruhani: Henüz iyi niyet görmedik!

Ruhani: Henüz iyi niyet görmedik!

11.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ruhani: Henüz iyi niyet görmedik!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki Joe Biden yönetiminden "henüz iyi niyet göremediklerini" belirterek, "ABD'deki yeni yönetim söylemlerinde dürüst ise zaman kaybetmeden yolunu değiştirmeli ve geçmişi de mümkün olduğu kadar telafi etmelidir." dedi.

İran'ın farklı bölgelerinde sağlık alanında gerçekleştirilen bazı projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada ABD yönetimini eleştirdi ve nükleer anlaşma konusunda adım atmasını istedi.

ABD'de görevi sona eren Donald Trump'ı "büyük terörist ve onursuz" olarak nitelendiren Ruhani, Biden'a önceki yönetimin gittiği yoldan dönmesi çağrısında bulunarak, "İran'a karşı maksimum baskı politikası yenilgiye uğradı, dünyada kimsenin bu konuda bir tereddütü yoktur. ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet ve farklı tutum görmedik. Söylemleri değişti ancak pratik alanda değişim görmeliyiz. İşlenen cinayetleri nasıl telafi etmek istedikleri de belli değil." ifadelerini kullandı.

Trump'ın geri getirdiği yaptırımlar nedeniyle İran halkının yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini aktaran Ruhani, "ABD'deki yeni yönetim söylemlerinde dürüst ise zaman kaybetmeden yolunu değiştirmeli ve geçmişi de mümkün olduğu kadar telafi etmelidir." görüşlerini paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
17 bin yıllık bir deniz kabuğu yeniden ses verdi!17 bin yıllık bir deniz kabuğu yeniden ses verdi!
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Sevgilisi için seksi kıyafetlerini giyip...

Sevgilisi için seksi kıyafetlerini giyip...

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Barack Obama'nın ayakkabısı açık artırmada

Barack Obama'nın ayakkabısı açık artırmada

Hindistan'da haftada 4 gün mesai seçeneği geliyor

Hindistan'da haftada 4 gün mesai seçeneği geliyor

Yeni Zelanda Parlamentosundaki kravat krizi çözüldü

Yeni Zelanda Parlamentosundaki kravat krizi çözüldü

ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı

Nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı

Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi

17 bin yıllık bir deniz kabuğu yeniden ses verdi!

Biden açıkladı: 'Çin Görev Gücü' kuruldu!

Biden açıkladı: 'Çin Görev Gücü' kuruldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.