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  4. Ruhani ile Trudeau telefon görüşmesi yaptı

Ruhani ile Trudeau telefon görüşmesi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

Ruhani ile Trudeau telefon görüşmesi yaptı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptıkları telefon görüşmesinde düşürülen Ukrayna uçağını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek kazanın düşüş nedenine ulaşmak için faydalı araştırmalar yapıldığını ve nihai neticeye ulaşmak için de incelemelerin dikkat ve süratle devam ettiğini söyledi. Kazanının sebebini öğrenmek için ilk andan itibaren ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ruhani, ulaştıkları sonuçları dünya kamuoyunun bilgisine sunacaklarını aktardı.

Teknik ve hukuki araştırmaların devam etmesi için gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Ruhani, İran'ın uluslararası yasalar çerçevesinde bu olayın aydınlığa çıkması için her türlü iş birliğini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

İran'ın konsolosluk işlerini kolaylaştırdığını ve iki ülke dışişleri bakanlarının müzakereleri devam ettirmesine hazır olduklarını kaydeden Ruhani, iki ülke ilişkilerinin Kanada'daki İranlıların refahına yardımcı olmak için devam etmesini istediklerini vurguladı.

Orta Doğu'daki güvenliğin ABD'nin adımları ve müdahaleleri nedeniyle tehlikeli bir aşamaya geldiğini savunan Ruhani, "İran gerginliğin düşmesi için Hürmüz Barış Planı'nı sundu. Hepimiz bölgeye güvenlik ve istikrarın geri gelmesi için çaba göstermeliyiz." görüşlerini paylaştı.

Trudeau da hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntülerini ifade ederek kazanın nedenlerinin açığa kavuşması için iş birliği yapılması ve çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Gerekli tahkikatların yapılması için İran ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını bildiren Trudeau, "Gelecekte, bölgenin güvenliği için faydalı olacak konularda daha fazla müzakere edebilmeyi diliyorum." dedi.

Trudeau, dışişleri bakanlarının iş birliğinden ve Kanada vatandaşları için konsolosluk hizmetlerinin kolaylaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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İRAN Kanada Tahran

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