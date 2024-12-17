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  4. Ruhu bile duymadı! Gözyaşları içinde anlattı... Uyurken 2 yaşındaki oğlu bu hale getirdi: "Saçlarımı kesip yapıştırıcıyla yapıştırdı"

Ruhu bile duymadı! Gözyaşları içinde anlattı... Uyurken 2 yaşındaki oğlu bu hale getirdi: "Saçlarımı kesip yapıştırıcıyla yapıştırdı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 12:06
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TikTok'ta 'sarah.kafaji' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sarah isimli bir kadın, 2 yaşındaki oğlunun uykusunda saçlarını kesip yapıştırıcıyla yapıştırması üzerine büyük bir kabusa uyandı. Gözyaşları içinde saçlarının son halini gösteren kadının videosu milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü saçlarını kazıtmasını söylerken Sarah onları kurtararak yeni görüntüsünü yayınladı.

Ruhu bile duymadı! Gözyaşları içinde anlattı... Uyurken 2 yaşındaki oğlu bu hale getirdi: "Saçlarımı kesip yapıştırıcıyla yapıştırdı"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'sarah.kafaji' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sarah isimli bir kadın uyuduğu sırada 2 yaşındaki Silas adındaki oğlunun saçını kestiğini ve tırnak yapıştırıcısı döktüğünü anlattı. TikTok'tan yaptığı paylaşımında Sarah uyandığında saçlarının halini görünce büyük bir korku yaşadı. Gözyaşları içinde TikTok kullanıcılarına ne yapması gerektiğini sordu. Saçlarının kesinlikle açılmadığını söyleyen Sarah'a kullanıcılarının büyük bir bölümü saçlarını kazıtması gerektiğini söyledi.

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SOLUĞU KUAFÖRDE ALDI

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Saçlarının son halini gösteren Sarah, "Kuaföre giderken saçlarımı kurtaramayacaklarını düşünerek çok üzüldüm. Haytaım boyunca hep uzun saçlar kullandım. Bu yüzden kesilen yerlere ek saç yaptık. Yapıştırıcıyı çıkartmak için bir ürün kullandılar ve 30 dakika bekledikten sonra saç fırçasıyla tarayınca çıktı" dedi.

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Sarah, stresine rağmen izleyicilerine oğluna kızgın olmadığını garanti etti. Çocuğun henüz iki yaşında olduğunu ve hiçbir şey bilmediğini belirterek, bundan kendisinin sorumlu olduğunu itiraf etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GECİKMEDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sarah'ın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk üç saniye boyunca senin cadı tarotçusu olduğunu düşündüm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Elektrik çarptığını sandım" dedi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kuaförünüz bir mucize işçisi. Çok şanslı bir kadınsınız" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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