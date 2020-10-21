Rum lider Nikos Anastasiadis’ten altın pasaport çıkışı! 'İlgim kanıtlansın istifa ederim'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Rum Meclis Başkanı Dimitris Syllouris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovannis ve avukat Andreas Pittacis’in altın pasaport uygulaması kapsamında sabıkası bulunan yabancılara vatandaşlık sattığını gösteren skandal video ile ilgili GKRY lideri Nikos Anastasiadis sessizliğini bozdu. Yatırım karşılığı vatandaşlık programı ve pasaport satışları hakkında konuşan Anastasiadis herhangi bir videonun yayınlanmasından endişe duymadığını, konuyla ilgili herhangi bir ilgisi kanıtlanırsa bunun sorumluluğunu kabul edip istifa edeceğini duyurdu.

Anastasiadis damadının adının altın pasaport skandalında geçmesi üzerine, "Damadımın şirketi olarak anılan şirket, benim damadım olmadan 10 yıl önce vardı" dedi. Damadının daha çok konut amaçlı gayrimenkullerle uğraşan tanınmış biri olduğunu söyleyen Anastasiadis, damadının sadece yatırımcılara hitap eden çok katlı bir bina inşa ettiğini belirtti.

Anastasiadis, "Damadım kızımla evlenmeden önce çalıştı ve işinde başarılı oldu" ifadelerini kullandı.