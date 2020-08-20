Rum liderden Türkiye'ye açıklaması

AB'ye üye ülkelerin liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvede konuşan Anastasiadis, AB'nin her türlü insan hakları ve uluslararası hukuk ihlaline, üye devletlerin çıkarlarına dayalı olmayacak şekilde yanıt vermesi ve Türkiye'ye karşı kararlı tutum alması gerektiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Hükümeti basın servisi tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Anastasiadis konuşmasında diğer konuların yanı sıra, AB’nin üye devletlerin özel çıkarlarına dayalı veya seçici olarak değil, demokratik ilkeler, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlal edildiğinde varlığını hissetirmesi gerektiğini belirtti. Kıbrıs’ın uzun yıllardır Türkiye'nin insan hakları ve temel özgürlükleri ihlalleriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.”

Rum liderin AB'nin yaklaşımı ve Belarus'taki duruma derhal yanıt vermesini memnuniyetle karşıladığı belirten açıklamada, Anastasiadis’in şu sözlerine yer verildi: “Bununla birlikte, AB'nin uluslararası hukuku ihlal eden üçüncü ülkelerle ilgili olarak da aynı katı ve kararlı yaklaşıma bağlı kalmasını bekliyorum.”

Açıklamada ayrıca, “Cumhurbaşkanı, AB'nin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara yönelik bu tür ciddi tehditlere yanıt vermekten sorumlu olduğunu vurgulayarak, Türk saldırganlığının, şimdi kanıtlandığı gibi, AB'den gelen pasif tepki nedeniyle artarak devam edeceğini belirtti” ifadeleri yer aldı.

