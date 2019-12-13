Rum yönetimi, Berilsu’nun ödülünü almasını engelledi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıs Rum Yönetimi, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral'in ödülünü almasını 'Türkiye kökenli' olduğu gerekçesiyle engelledi. KKTC yönetimi, Berilsu'nun Türkiyeli olduğu için engellenmesini 'utanç verici' olduğunu belirterek Rum yönetimi kınadı. DHA'ya konuşan bir yetkili de, Doğu Akdeniz'de yaşanan 'doğalgaz gerilimi' nedeniyle Rumların hırçınlaştığını söyledi.

Berilsu Meral da, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nden öğretmenleriyle birlikte ödülünü almak için dün akşam 18.30 sıralarında Metehan sınır kapısına gitti. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de Berilsu'ya sınır kapısında eşlik etti. Berilsu ile öğretmenleri tam sınırdan geçecekken, BM'den, 'Rumların geçişe izin vermediği' bilgisi geldi. Berilsu ile öğretmenleri de engelleme sonrasında sınır kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

AYIPLIYORUM, KINIYORUM

Olay üzerine KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Berilsu'nun Türkiye kökenli olduğu için engellendiğine işaret ederek yaşananları kınadı. "Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum" diyen Özersay şu ifadeleri kullandı;

"IGCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki bir çocuğumuz ödülünü almak üzere güney Kıbrıs’ta törene davet ediliyor ama son gün, son dakika Kıbrıs Rum yönetimi çocuğun güneye geçişine kökeni nedeniyle izin vermiyor. 15 gündür BM kanalıyla diyalog halinde girişim yapmamıza ve öğrencimizin geçişi karşılığında bizim de talep edilen bazı konularda kolaylık sağlama yönünde taahhüt vermiş olmamıza rağmen, Rum yönetimi maalesef ödül törenine dakikalar kala çocuğumuzun Metehan’dan geçişine izin vermeyerek yeni bir ayıba daha imza atmıştır. Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum."