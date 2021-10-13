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Rumeysa Gelgi, 'Dünyanın un uzun boylu kadını' olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

13.10.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yaşayan Rumeysa Gelgi, 'Dünyanın un uzun boylu kadını' olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2 metre 15 santim uzunluğunda olan Gelgi, Weaver Sendromu nedeniyle henüz 9 yaşındayken 2 metreden uzundu.

Rumeysa Gelgi, 'Dünyanın un uzun boylu kadını' olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Karabük'te yaşayan Rumeysa Gelgi, 'Dünyanın un uzun boylu kadını' olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2 metre 15 santim uzunluğunda olan Gelgi, Weaver Sendromu nedeniyle henüz 9 yaşındayken 2 metreden uzundu.

Rumeysa Gelgi'ye rekor sertifikasını, Guinness Rekorlar Kitabı görevlileri verdi ve internet sitesinden de rekor duyuruldu.

Yürüteç yardımıyla hareket edebilen genç kadın, dünyaya geldiği 1997'de bu hastalığı taşıyan dünyadaki 27. kişi olduğunu söylüyor.

Guinness'in internet sitesinde İngilizce bir röportajı yayınlanan Gelgi, rekora ismini yazdırmış olmaktan duyduğu gururu anlattı:

"Weaver Sendromu 2 metre 15 santimetre boya sahibim. Bu her ne kadar doğuştan bazı fiziksel zorluklar ve engeller getirmiş olsa da bunu şu an kendim için bir avantaja çevirmiş olabilmek, benim için çok gurur verici. Üstelik dünyanın en uzun boylu kadını unvanı hem gururlandırdı hem de beni çok özel bir birey olarak hissettirdi"

24 yaşındaki Gelgi, 18 yaş altı en uzun kadın rekorunun da sahibiydi.

Doktor bir baba ile laboratuvar teknisyeni bir annenin kızı olan Rumeysa, Covid süresince evden eğitimine devam ettiğini ve yazılım öğrendiğini anlatıyor.

Kendine ait sosyal kanallar üzerinden Skolyoz hastalığı ve Weaver Sendromu konusunda farkındalık yaratmak için de çalıştığını söylüyor.

En uzun kategorileri Türkiye'de

Rumeysa Gelgi'nin rekorlar kitabına girmesi ile Türkiye, en uzun insan kategorisinde iki kategoriyi de elde etti. Daha önce Çin 2009 yılında bu iki rekoru elinde tutan ilk ülke olmuştu.

Rümeysa Gelgi ve ailesi

Yaşayan en uzun erkek Sultan Kösen, 2 metre 51 santimetre uzunluğu ile rekoru uzun süredir elinde tutuyordu.

Kösem aynı zamanda, 27,5 cm ile yeryüzünün "en büyük ellerine" de sahip durumda.

Ancak Rumeysa Gelgi, kendi durumu ile Sultan Kösen arasında fark olduğunu söylüyor.

Kösen'in uzun boylu oluşunun sebebi beynindeki bir tümöre dayanıyor.

Rumeysa Gelgi, 'Dünyanın un uzun boylu kadını' olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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