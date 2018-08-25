Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'nda

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne giriş yaptı.
Alınan bilgiye göre, saat 13.30'da Marmara Denizi yönünden boğaza giren 494 borda numaralı "Admiral Grigorovich" ve 490 bordo numaralı "Admiral Essen" isimli fırkateynler, saat 16.00 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.
Savaş gemilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekibi eşlik etti.
Gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiler, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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