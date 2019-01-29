Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 09.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus Askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Güvertesinde iki konteynır taşıyan askeri kargo gemisine, Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.
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