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Rus denizciler buldu: Sıra dışı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:56 | Son Güncelleme

Rusya Coğrafya Derneği, Rus oşinografik gemisi Amiral Vladimirskiy’nin araştırma ekibinin Antarktika kıyılarında sıra dışı bir çukur keşfettiğini bildirdi.

Rus denizciler buldu: Sıra dışı!

Rusya Coğrafya Derneği basın servisinden yapılan açıklamada "Araştırma ekibi, oyukların ortalama 200 metre olduğu I. Aleksandr Toprakları ve Bellingshausen Körfezi'nin hemen yakınında 800 metrelik bir oyuk keşfetti. Kıyı bölgesinde böyle bir fenomen nadir bulunur" ifadelerine yer verildi.

Araştırma ekibi komutanı Yüzbaşı Oleg Osipov’a göre, Bellingshausen Denizi'nin kıyılara yakın tabanında kayan buzdağları ve buzulların bıraktığı varsayılan çok sayıda derin oluk bulunuyor.

Baltık filosunun oşinografik araştırma gemisi Amiral Vladimirskiy, Deniz Kuvvetleri'nin 3 Aralık-8 Haziran tarihleri arasında Antarktika'nın keşfinin 200. yıldönümü ve Amiral İvan Krusenştern'in doğumunun 250. yıldönümü vesilesiyle düzenlediği dünya oşinografik araştırma gezisine katıldı.

Gezi sırasında büyük ölçekli hidrografik ve hidrolojik çalışmalar yapan araştırma ekibi, I. Petro adasının koordinatlarının yanı sıra I. Aleksandr Toprakları ve Rothschild adasının kıyı şeridinin konumunu belirledi.

Araştırma sonuçlarına göre, 14 deniz haritasında değişiklikler yapılması bekleniyor.

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