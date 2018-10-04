Rus istihbaratının KSYÖ'ye siber saldırı girişimi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik siber saldırı girişimi hakkında ciddi endişe duyulduğunu, bu "saldırgan davranış"ın örgütün temelini hedef alan bir saygısızlık göstergesi olduğunu bildirdi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, Rus istihbarat servisinin KSYÖ'ye yönelik siber saldırı girişimine ilişkin değerlendirme yapıldı.
Açıklamada, "KSYÖ'nün bütünlüğünü sarsmaya yönelik bu girişimden dolayı ciddi endişe duyuyoruz. Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı bu örgüte yönelik saldırgan davranış aynı zamanda örgütün temelini hedef alan büyük bir saygısızlık göstergesi teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.
AB'nin uluslararası hukuk ve kurumları hedef alan bu tür davranışları esefle karşıladığı aktarılan açıklamada, Birliğin tüm ortaklarıyla söz konusu kurumların özellikle dijital alanda güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceği kaydedildi.
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, nisan ayında Rus istihbarat servisince KSYÖ'ye yönelik bir siber saldırının İngiltere'nin yardımıyla önlendiğini açıklamıştı.
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