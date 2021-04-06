Rus muhalif Navalny yine hastanelik oldu

Izvestia gazetesi, götürüldüğü hastanede Navalny'ye aynı zamanda koronavirüs testi de yapıldığını aktardı.

Ancak muhalif liderin Covid-19'a yakalandığı yönünde herhangi bir bilgi verilmedi.

Navalny, daha önce yaptığı açıklamada, yüksek ateş ve şiddetli öksürük sorunu yaşadığını dile getirmişti.

Ayrıca cezaevi koğuşunda birlikte kaldığı 15 kişiden 3'ünün tüberküloz tedavisi için hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI!

Navalny, mart ayı sonunda bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlamıştı.

Doktor çağırma ve ilaç alma hakkı bulunduğunu belirten Navalny, bu hizmetlerden yararlanamadığını ifade ederek sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu aktarmıştı.

Kendisine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Navalny'nin hastaneye girerken 93 kilo olduğu ancak şimdi 85 kiloya düştüğü belirtildi.

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalny'nin geçmişte' yolsuzluk davası' sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert eleştirmenlerinden olan Navalny, sinir gazı noviçokla zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya gitmiş, dönüşte tutuklanarak cezaevine konmuştu.



