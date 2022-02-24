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Rus satranç şampiyonu Garry Kasparov'dan ülkesine sert eleştiri: Putin'in savaş makinesini iflas ettirin

24.02.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Dünya Satranç Şampiyonu Rus Garry Kasparov, sosyal medya hesabından ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durulması için çağrıda bulundu. Kasparov "Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin. Putin'in savaş makinesini iflas ettirin" dedi.

Rus satranç şampiyonu Garry Kasparov'dan ülkesine sert eleştiri: Putin'in savaş makinesini iflas ettirin

1985-2000 yılları arasında dünya şampiyonu olan Rus satranççı Garry Kasparov, yaptığı paylaşımda ülkesi Rusya'yı ve Putin'i sert sözlerle eleştirdi. Kasparov, Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini istedi.

"RUS PETROL VE GAZINI ALMAYIN"

"Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle:

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"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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