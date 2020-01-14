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  4. Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Akdeniz'e iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin, Akdeniz'e doğru yol alacağı öğrenildi.

Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 626 borda numaralı savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

EGE DENİZİ'NE DOĞRU YOL ALDI

Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Geminin güvertesinde bulunan can yelekli askerler dikkat çekti. Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisinin, Suriye'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz'e doğru yol alacağı ileri sürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rus savaş gemisi Koramiral Kulakov Akdeniz

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