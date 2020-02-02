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  4. Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep kırsalındaki Atarib kasabasına düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları Halep kırsalındaki kasaba ve köylere saldırmaya devam ediyor. Rus savaş uçaklarının Halep‘in batısında bulunan Atarib kasabasına düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Savaş uçaklarının sivillerin kaldığı mahalleleri hedef aldığı öğrenilirken, saldırıda evlerin büyük hasar gördüğü açıklandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekibi enkaz altında kalanları kurtardı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Halep Rusya

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