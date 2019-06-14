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Rusya Antarktika’da füze sistemini başarıyla test etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya için hayati öneme sahip olan Arktik bölgesinde kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Rusya’nın kış mevsiminde sert iklimiyle bilenen Astrahan bölgesinin Kapustin Yar poligonunda testini başarıyla gerçekleştirdiği Tor-M2DT kısa menzilli hava savunma sistemini Antarktika’da bulunan Arktik bölgesinde de başarıyla test etti.Özellikle Antarktika’da Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya arasındaki hakimiyet mücadelesinde en ön safta bulunan ve bölge sahillerinin yüzde 65’ine sahip olan Rusya kendisine olan tehlikelere karşı bölgede silahlanma çalışmalarına devam ediyor.2017 yılında Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde görücüye çıkan, geçtiğimiz yıl Rusya’nın Astrahan bölgesinde test edilen ve test başarıyla tamamlandıktan sonra Antarktika’daki Arktik bölgesinde son denemelerin yapılması hedefi konulmasından sonra harekete geçen Rusya, son testin de başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntülerde bilgiler verilerek füzelerin Arktik bölgesine konuşlandırılacağı açıklandı.Aktif elektronik karşı tedbir koşullarında görevini başarıyla yerine getirme yeteneğine sahip sistem, aynı anda 4 hedefi vurabiliyor.

Rusya Antarktika’da füze sistemini başarıyla test etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya için hayati öneme sahip olan Arktik bölgesinde kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Rusya’nın kış mevsiminde sert iklimiyle bilenen Astrahan bölgesinin Kapustin Yar poligonunda testini başarıyla gerçekleştirdiği Tor-M2DT kısa menzilli hava savunma sistemini Antarktika’da bulunan Arktik bölgesinde de başarıyla test etti.
Özellikle Antarktika’da Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya arasındaki hakimiyet mücadelesinde en ön safta bulunan ve bölge sahillerinin yüzde 65’ine sahip olan Rusya kendisine olan tehlikelere karşı bölgede silahlanma çalışmalarına devam ediyor.
2017 yılında Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde görücüye çıkan, geçtiğimiz yıl Rusya’nın Astrahan bölgesinde test edilen ve test başarıyla tamamlandıktan sonra Antarktika’daki Arktik bölgesinde son denemelerin yapılması hedefi konulmasından sonra harekete geçen Rusya, son testin de başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntülerde bilgiler verilerek füzelerin Arktik bölgesine konuşlandırılacağı açıklandı.
Aktif elektronik karşı tedbir koşullarında görevini başarıyla yerine getirme yeteneğine sahip sistem, aynı anda 4 hedefi vurabiliyor.

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