Rusya aşı: Rus Sağlık Bakan, 'Koronavirüs aşımızı rekabetçilik duygusuyla eleştiriyorlar' dedi

Kendisinin de bu aşıyı yaptıracağını belirten Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülükesasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.

Muraşko, Gamaleya Enstitüsü ile Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen aşının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını söyledi.

"Aşımızın avantajları karşısında rekabet duygusuna kapıldıkları anlaşılan bazı yabancı meslektaşlarımız, bizim tamamen temelsiz bulduğumuz bazı fikirler beyan etmeye çalışıyor."

Muraşko bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan sonra iki aydan daha az bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinin "ilk koronavirüs aşısı" olarak kamuoyuna açıkladığı ve onay verdiği "Supitnik V" ile ilgili uluslararası eleştirilere yanıt verdi. Muraşko, eleştirilerin nedeninin "rekabetçilik duygusu" olduğunu savundu.

'20 ülkeden 1 milyar doz sipariş alındı'

Önceliklerinin Rusya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Muraşko, aşının ülke dışına da gönderileceğini kaydetti.

Rusya'nın aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nün üçüncü aşamaya gelmiş aşılar listesinde değil.

Bu listede altı aşı bulunuyor. Üçüncü "faz" olarak bilinen son aşamada aşılar çok sayıda insan üzerinde deneniyor.

Rus Tass haber ajansına göre Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Direktörü Aleksander Gintsburg, Aralık-Ocak döneminde ayda beş milyon doz aşının üretilmesinin planlandığını, bir yıl içinde ülkenin tüm ihtiyacının karşılanmış olacağını söyledi.

Rus uzmanlar, aşının insan vücudun iki yıla kadar bağışıklık kazanmasını sağlayacağını belirtiyor.

Rus yetkililer, şimdiye kadar 20 ülkeden bir milyar dozluk sipariş aldıklarını açıkladı.

Aşıyı geliştiren Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Direktörü Aleksandr Gintsburg da, Aralık-Ocak döneminde en az 5 milyon doz aşının üretilmesinin planlandığını söyledi. Gintsburg, yıl içinde aşının tüm ülkeye sağlanacağını kaydetti.