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Rusya aşı: Rus Sağlık Bakan, 'Koronavirüs aşımızı rekabetçilik duygusuyla eleştiriyorlar' dedi

12.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinin "ilk koronavirüs aşısı" olarak kamuoyuna açıkladığı ve onay verdiği "Supitnik V" ile ilgili uluslararası eleştirilere yanıt verdi. Muraşko, eleştirilerin nedeninin "rekabetçilik duygusu" olduğunu savundu.

Rusya aşı: Rus Sağlık Bakan, 'Koronavirüs aşımızı rekabetçilik duygusuyla eleştiriyorlar' dedi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinin "ilk koronavirüs aşısı" olarak kamuoyuna açıkladığı ve onay verdiği "Supitnik V" ile ilgili uluslararası eleştirilere yanıt verdi. Muraşko, eleştirilerin nedeninin "rekabetçilik duygusu" olduğunu savundu.

Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan sonra iki aydan daha az bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Muraşko bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Aşımızın avantajları karşısında rekabet duygusuna kapıldıkları anlaşılan bazı yabancı meslektaşlarımız, bizim tamamen temelsiz bulduğumuz bazı fikirler beyan etmeye çalışıyor."

'İlk parti 2 hafta içinde hazır olacak'

Muraşko, Gamaleya Enstitüsü ile Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen aşının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını söyledi.

Kendisinin de bu aşıyı yaptıracağını belirten Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülükesasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.

Rus bilim kadınları

'20 ülkeden 1 milyar doz sipariş alındı'

Önceliklerinin Rusya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Muraşko, aşının ülke dışına da gönderileceğini kaydetti.

Rusya'nın aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nün üçüncü aşamaya gelmiş aşılar listesinde değil.

Bu listede altı aşı bulunuyor. Üçüncü "faz" olarak bilinen son aşamada aşılar çok sayıda insan üzerinde deneniyor.

Rus Tass haber ajansına göre Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Direktörü Aleksander Gintsburg, Aralık-Ocak döneminde ayda beş milyon doz aşının üretilmesinin planlandığını, bir yıl içinde ülkenin tüm ihtiyacının karşılanmış olacağını söyledi.

Rus uzmanlar, aşının insan vücudun iki yıla kadar bağışıklık kazanmasını sağlayacağını belirtiyor.

Rus yetkililer, şimdiye kadar 20 ülkeden bir milyar dozluk sipariş aldıklarını açıkladı.

Rusya'daki aşı çalışmaları

Aşıyı geliştiren Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Direktörü Aleksandr Gintsburg da, Aralık-Ocak döneminde en az 5 milyon doz aşının üretilmesinin planlandığını söyledi. Gintsburg, yıl içinde aşının tüm ülkeye sağlanacağını kaydetti.

Gintsburg'a göre, merkezin aşıyı üretmek için kullandığı yöntem İngiltere, Çin ve başka ülkeler tarafından da kullanılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü Rusya'nın Covid-19 aşısını onaylayan ilk ülke olduğunu duyurmuştu.

Putin, yakında aşının toplu üretimine başlamayı amaçladıklarını, aşının kızına da yapıldığını söylemişti.

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