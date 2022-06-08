Rusya Büyükelçisi BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in suçlamaları üzerine BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.

Michel Rusya'nın gıda arzını gelişmekte olan ülkelere karşı "bir silah gibi" kullandığını söyledi, Rusya'yı gıda krizine yol açmakla suçladı.

Nebenzia ise Michel'in yalan söylediğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, dünyanın en büyük buğday, yağ ve tahıl ihracatçılarından Ukrayna'nın limanlarının kapanmasına yol açmıştı.

New York'taki toplantıda konuşan Michel "Rusya Federasyonu'nun büyükelçisi, dürüst olun, Kremlin gıda arzını gelişmekte olan ülkelere karşı bir silah gibi kullanıyor" dedi ve ekledi:

"Rusya'nın savaşının dramatik sonuçları tüm dünyaya yayılıyor ve bu gıda fiyatlarını artırıyor, insanları yoksulluğa itiyor ve büyük bölgeleri istikrarsızlaştırıyor.

"Bu gıda krizinin tek sorumlusu Rusya'dır."

Michel, Odesa limanında bekleyen milyonlarca ton tahılı kendi gözleriyle gördüğünü ve Rusya'nın Ukrayna tahıllarını çaldığını da belirtti.

Bu sözlerin üzerine Nebenzia toplantıyı terk etti.

Nebenzia'nın toplantı salonunu terk etmesi sırasında ona seslenmeye devam eden Michel "Odayı terk edebilirsin, herhalde gerçekleri dinlemekten daha kolay geliyor böylesi" dedi.

Toplantıyı terk ettikten sonra Reuters'a konuşan Nebenzia ise "Charles Michel'in yaydığı yalanlar" nedeniyle toplantıda daha fazla kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

ABD'de başka bir toplantıda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Rusya'ya benzer bir suçlama yöneltti.

Bağışçılar, dernekler ve özel sektör temsilcileriyle düzenlenen bir toplantıda konuşan Blinken, Odesa limanında Rus ablukası nedeniyle ihraç edilemeyen 20 milyon ton tahıl biriktiğini söyledi, Rusya'yı Ukrayna'nın tarım altyapısını yok etmek ve bu tahıllara el koyarak kâr etmekle suçladı.

