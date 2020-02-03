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Rusya'da akaryakıt istasyonundaki araçta patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2020 09:24 | Son Güncelleme

Rusya'da akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta, LPG dolumu sırasında büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya'nın Başkurdistan Cumhuriyeti'ne bağlı Meleuz kentindeki akaryakıt dolum istasyonunda bulunan bir araçta LPG dolumu sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Gaz dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın şiddetiyle aracın parçaları çevreye savruldu. Araç sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Patlamadan sonra akaryakıt istasyonunda bulunanlar tarafından çekilen görüntülerde ise aracın son hali patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya akaryakıt istasyonu LPG patlama

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