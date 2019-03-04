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Rusya'da baharın müjdecisi 'Maslenitsa' şenlikleri

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

Rusya'da kışın bitişi, baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı başkent Moskova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Rusya’da her yıl, kışın bitişi, baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa isimli bayram kutlanır. Maslenitsa, Rus Ortodoks Kilisesi’nin takvimine göre, Rusların Velikiy Post dedikleri “Büyük Oruç”a bir hafta kala başlar.

Rusya'da bahar şenliğinden renkli görüntüler

Her yıl Maslenitsa’nın tarihi de Büyük Oruç’un tarihine göre değişir.
Maslenitsa haftasının son gününde, yani Pazar günü büyük bir kutlama yapılır.
Rusya’da Maslenitsa yüzyıllarca halk gezintisi özelliğini korur.
Onu karlı tepelerde övgü dolu şarkılarla karşılar.
Maslenitsa bayramının sembolü bostan korkuluğu olurken, bayramın başlıca ikramı krep (blin) olur.
Maslenitsa haftası yıllardır “onurlu”, “genel”, “neşeli” ve “bayan karnavalı” gibi adlar taşımış.
Maslenitsa’nın son gününde, akraba ve yakınlardan, bir yanlış veya kusur olduysa af dilenir ve ardından bir kural olarak dans edilip Rus halk şarkıları söylenir.
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Rusya Şenlik

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