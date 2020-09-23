Rusya'da düşen Su-35 tipi uçakla ilgili yeni gelişme: Başka bir savaş uçağı tarafından vuruldu

Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düşmesiyle ilgili olayda yeni gelişme yaşandı. Rusya'nın resmi haber ajansı Tass'ın haberine göre, düşen Su-35 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğunu aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti.

Yapılan açıklamada, uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti. (DHA)



