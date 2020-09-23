HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da düşen Su-35 tipi uçakla ilgili yeni gelişme: Başka bir savaş uçağı tarafından vuruldu

Rusya'da düşen Su-35 tipi uçakla ilgili yeni gelişme: Başka bir savaş uçağı tarafından vuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2020 17:51 | Son Güncelleme

Rusya’da dün düşen Su-30 tipi savaş uçağını, eğitim uçuşu sırasında başka bir savaş uçağı tarafından vurulduğu duyuruldu.

Rusya'da düşen Su-35 tipi uçakla ilgili yeni gelişme: Başka bir savaş uçağı tarafından vuruldu

Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düşmesiyle ilgili olayda yeni gelişme yaşandı. Rusya'nın resmi haber ajansı Tass'ın haberine göre, düşen Su-35 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğunu aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti.

Yapılan açıklamada, uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Libya'da Rus askerlerini taşıyan helikopter düştüLibya'da Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Libya'da paralı Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü: 4 ölü
Libya'da Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü
Herkes bu profesörü konuşuyor! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
Herkes bu profesörü konuşuyor! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
Kızlar onun için çıldırıyor! Moğolistan’ın en seçkin kartal avcısı
Kızlar onun için çıldırıyor! Moğolistan’ın en seçkin kartal avcısı
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?
Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?
Putin'den ikinci koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama
Putin'den ikinci koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.