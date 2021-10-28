HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da korona alarmı! 11 günlük kısmi kapanma bugün başlıyor

Rusya'da korona alarmı! 11 günlük kısmi kapanma bugün başlıyor

28.10.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, artan koronavirüs vakalarını önlemek için 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında kısmı olarak kapanacak. Gelen bilgilere göre hükümet, vatandaşların evde kalmasını değil, yurt içi ve yurt dışını kapsayan çeşitli seyahat planları yapmasını önerdi.

Rusya'da korona alarmı! 11 günlük kısmi kapanma bugün başlıyor

Son günlerde rekor sayıda kaydedilen koronavirüs vaka ve vefat sayısından sonra, Rusya hükümeti salgını hızını azaltabilmek için kısmi kapanmaya karar verdi. Bugün başlayacak olan 11 günlük kısmi kapanma 7 Kasım’a kadar devam edecek. Kısmi kapanmada yiyecek satan marketler, eczaneler ve temel ihtiyaçları sağlayan mekanlar hizmet vermeye devam ederken; okullar, spor ve eğlence merkezleri ve restoranlar 7 Kasım’a kadar kapalı olacak.

Öte yandan bu sabah Rusya sokaklarında sakinlik yaşanırken, metro istasyonunun oldukça kalabalık olduğu ve pek çok kişinin de maske takmadığı öğrenildi.

"EVDE KALMAYIN, TATİL YAPIN"

Rusya hükümeti, 11 günlük kısmi kapanmada vatandaşlara evde kalmalarını değil, yurt içi ve yurt dışı kapsayan çeşitli seyahat planları yapmalarını öneriyor. Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan gözde tatil şehri Soçi ise turist akınına karşı uyarılarda bulunuyor. Rus turistlerin en sık tercih ettiği Mısır ve Türkiye destinasyonlarındaki uçuşlara ise yoğun ilgi gösteriliyor.

Rusya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, bin 159 kişi hayatını kaybetmiş, böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Rusya’da nüfusun sadece yüzde 32’si aşılarını tamamlamış durumda.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değilizBM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.