Rusya’nın Arhangelsk bölgesine bağlı olan ve ‘Yeni Toprak’ anlamına gelen Novaya Zemlya takımadalarında, geçen yılın aralık ayından bu yana kutup ayılarının insanların yerleşim alanlarına yakın yerlerde toplanmaya başlaması sonrası 9 Şubat’ta ‘acil durum’ ilan edilmişti.

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

TASS’da yer alan habere göre, Arktik Okyanusu’nda yer alan takımadalarında bulunan insan yerleşim alanları, kutup ayılarının istilasına uğrayınca, Arhangelsk valisi ve bölgesel yönetim ortak gerçekleştirdikleri bir basın toplantısında takımadalarında ‘acil durum’ ilan edildiğini duyurdu.

Novaya Zemlya yönetiminden Alexander Minayev, Aralık 2018’den bu yana onlarca kutup ayısının bölgeye akın ettiğini; hayvanların insanlara saldırdığı bazı durumlar yaşandığını belirtti. Ayrıca Minayev, konuya ilişkin “Konutlardan, okul ve kreşlerden ‘güvenliğin sağlanmasına dair’ bir sürü sözlü ve yazılı şikâyet aldık. İnsanlar korkmuş durumda. Evlerinden dışarı çıkmaya korkuyorlar ve günlük hayatları sekteye uğramış durumda. Ebeveynler çocuklarını okula ya da kreşe göndermeye korkuyorlar” ifadelerini kullandı.