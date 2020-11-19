Rusya’da, Putin’e ömür boyu ‘dokunulmazlık’ hakkı tanınacak

Eski devlet başkanları ile birlikte ailelerine de dokunulmazlık koruması veren bu tasarısının, özellikle Vladimir Putin’i koruma adına hazırlandığı düşünülüyor.

Yasa tasarısı, eski devlet başkanları ve ailelerine, görev süreleri bittikten sonra bile haklarında gözaltı, tutuklama, ev araması, cezai ve idari soruşturma açılmasının önünü kapatıyor.

Yine eski devlet başkanlarına verilen dokunulmazlık gereği, görev süresi bittikten sonra, konut, özel otomobil, ofis, bavul ve belgelerinin aranması yasaklanıyor.

Parlamentonun birinci kanadı Duma’da ilk okuması kabul edilen tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tasarıya göre, dokunulmazlık, sadece ihanet ve diğer ciddi suçlar için kaldırılabilecek ve bunun için de Anayasa Mahkemesi’nin onayı ile Duma ve Parlamentonun üst kanadı Rusya Federasyonu Konseyi üyelerinin üçte ikisinin desteği gerekecek.

Rusya’da son düzenlenen referandumla kabul edilen anayasa değişikliği ile görev süresi 2024 yılında bitecek olan Putin’in iki kere daha 6’şar yıllığına devlet başkanı seçilmesinin önüne açılmıştı.

