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Rusya'da "siber hırsızlıklar" 2020'de yüzde 52 arttı

12.04.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'daki siber saldırılar nedeniyle vatandaşların maddi kaybının 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 52 artarak 9,8 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

Rusya'da "siber hırsızlıklar" 2020'de yüzde 52 arttı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, nakit dışı para transferlerinin artması nedeniyle ülkedeki siber hırsızlık olaylarının da arttığına işaret edildi.

MADDİ KAYIP 9,8 MİLYAR RUBLE

Rusya'daki siber hırsızlık olaylarında geçen yıl önemli yükseliş yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Siber saldırılar nedeniyle vatandaşların maddi kaybı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 52 artarak 9,8 milyar rubleye çıktı." denildi.

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BANKALAR KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜN ZARARINI KARŞILADI

Açıklamada, bankaların, geçen yıl siber saldırı sonucu paralarını kaybedenlerin yüzde 11'inin zararını karşıladığı, 2019'da söz konusu oranın yüzde 14 olduğu belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Rusya
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