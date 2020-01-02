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  4. Rusya'da şoke eden olay! Pimini çektiği el bombasını yola attı

Rusya'da şoke eden olay! Pimini çektiği el bombasını yola attı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Rusya’da trafikte seyir halindeki otomobilin sürücüsü, camı açarak pimini çektiği el bombasını yola bıraktı. Polis, sürücüyü arıyor.

Olay, önceki gün Rusya’nın St. Petersburg kentinde meydana geldi.

Trafikte seyir halindeki otomobilinin camını açan sürücü, elinde tuttuğu el bombasının pimini çekerek asfalta bıraktı. Görüntülerde, el bombasının yola düşmesinin ardından birkaç saniye sonra patlama sesi duyuldu. Görüntüleri, el bombalı sürücünün arkasından seyreden araç sürücüsü kaydetti ve olayın ardından polise ihbar etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyururken, polis el bombalı sürücüyü arıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya trafik el bombası

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