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Rusya'daki Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek

10.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Rusya'daki Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek

Rusya’nın en büyük adası olan Sahalin Adası’na turistik amaçla giden her bir turiste 20 bin ruble (Türk parası ile 2 bin 100 lira) ödenecek.

Rusya'nın en büyük adası olan ve Kuzey Pasifik kıyılarında bulunan Sahalin Adası'na turist çekilmesi için ilginç bir kampanya yapıldı.

Sahalin Bölgesel Hükümet Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Sahalin ve Kuril Adaları’na gelen her bir turiste 20 bin rubleyi (Türk parası ile 2 bin 100 lira) geçmeyecek şekilde otel, gezi, ulaşım gibi bedelleri kadar ödeme yapılacaktır” denildi.

Bölgeye turistlerin gelmesinin çok zor olduğu ifade edilerek, “Sahalin Bölgesi’ne, Moskova’dan bir kişinin tatil amaçlı gelmesi oldukça zor. Uzak mesafe nedeniyle uçak bedelleri çok fazla. Bu bedelleri herkes karşılayamıyor. Adalarımız benzersiz bir doğaya sahip. Sadece Rus değil birçok ülkeden insan bu bölgeye gelir. Biz herkesin bu güzellikleri görmesini isteriz” denildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından Rusya da büyük ölçüde etkilendi.

Birçok ülkeyle uçuşların durdurulmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm bölge başkanlarına iç turizmi canlandırmaları yönünde talimat verdi.

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