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  4. Rusya'dan Almanya'ya tehdit gibi sözler! 'Gerekli yanıtı vereceğiz'

Rusya'dan Almanya'ya tehdit gibi sözler! 'Gerekli yanıtı vereceğiz'

04.04.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, tehdit gibi bir açıklamada bulundu. Zaharova, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

Rusya'dan Almanya'ya tehdit gibi sözler! 'Gerekli yanıtı vereceğiz'

Almanya’nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya
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