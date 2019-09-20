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Rusya'dan flaş açıklama: ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2019 03:17 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya ile Çin’i kavga ettirmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Rusya'dan flaş açıklama: ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor

Lavrov, bir Rus dergisine yazdığı makalede yaptırımların ve doların statüsünün kötüye kullanılmasının ekonomide ‘kural’ haline geldiğini ifade etti.

ABD’nin kendi müttefiklerini Rusya’ya karşı kullanma çabasında olduğunu savunan Lavrov, Washington yönetiminin ortaklarını inatla Rusya ve Çin’i ayırmak için seferber etmeye çalıştığını kaydetti.

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'ABD, MOSKOVA VE PEKİN'İ KAVGA ETTİRME ARZUSUNU SAKLAMIYOR'

Lavrov, “Avrasya ve Asya-Pasifik bölgesinde kendi kontrolü dışında gelişen çok taraflı ilişkileri ve bölgesel entegrasyon yapılarını bozmak ve baltalamak isteyen ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor.” ifadelerini kullandı.

Washington’un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilerek nükleer füze kontrolü alanındaki tüm sözleşmeleri tehlikeye soktuğunu belirten Lavrov, ABD’nin uzaya silah yerleştirme çalışmalarına da başladığını vurguladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya çin kavga

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