Rusya: Korkunç sonuçları olur!

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'nın iç işlerine yönelik askeri müdahalenin en kötü senaryo olacağını ve bu tür bir girişimin korkunç sonuçlara yol açacağını söyledi. Ryabkov, Rusya'nın ABD tarafından Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF yerine teklif edilecek seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

'ALTI AY İÇİNDE ÇIKIYORUZ'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den altı ay içinde resmen çıkacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'nın INF Anlaşması'ndan çıkma kararının, Moskova'nın ABD'nin kararına yanıtı olduğu belirtildi.

ABD'nin INF Anlaşması'ndan ayrılma kararının ardından geçtiğimiz cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." demişti.