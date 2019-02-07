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Rusya: Korkunç sonuçları olur!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'nın iç işlerine yönelik askeri müdahalenin en kötü senaryo olacağını ve bu tür bir girişimin korkunç sonuçlara yol açacağını söyledi.

Rusya: Korkunç sonuçları olur!

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'nın iç işlerine yönelik askeri müdahalenin en kötü senaryo olacağını ve bu tür bir girişimin korkunç sonuçlara yol açacağını söyledi. Ryabkov, Rusya'nın ABD tarafından Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF yerine teklif edilecek seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

'ALTI AY İÇİNDE ÇIKIYORUZ'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den altı ay içinde resmen çıkacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'nın INF Anlaşması'ndan çıkma kararının, Moskova'nın ABD'nin kararına yanıtı olduğu belirtildi.

ABD'nin INF Anlaşması'ndan ayrılma kararının ardından geçtiğimiz cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." demişti.

ABD KARARINI DUYURMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya'ya anlaşmaya yönelik ihlallerine son vermesi konusunda 1 Şubat'a kadar verdiği sürenin dolması nedeniyle anlaşmanın 15. maddesinde öngörülen çekilme sürecini başlatacağını belirten Pompeo, ABD'nin 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini sonlandırmış olacağını söylemişti.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

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Rusya Venezuela savaş

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