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Rusya'dan kritik hamle! "Amiral Gorşkov fırkateyni, NATO sahillerine gitti"

06.01.2023 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Ukrayna'ya karşı saldırılarını arttıran Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Tsirkon" hipersonik füzeleri taşıyan "Amiral Gorşkov" adlı fırkateyninin, ABD'deki Potomac Nehri yakınlarına konuşlanabileceğini açıkladı. Medvedev, "Amiral Gorşkov, NATO sahillerine gitti" dedi.

Rusya'dan kritik hamle! "Amiral Gorşkov fırkateyni, NATO sahillerine gitti"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Benzeri olmayan deniz tabanlı 'Tsirkon' hipersonik füze sistemi ve diğer son nesil silahlarla donatıldı" dediği, Amiral Gorşkov fırkateyni ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki savaş için on milyarlarca dolar harcadığını, devasa silah yardımları yaptığını ve başkaları üzerinden "binlerce insanı öldürdüğünü" savundu.

"NATO SAHİLLERİNE GİTTİ"

ABD yönetiminin, Nazi Almanyası'nın propagadasından sorumlu bakanı Joseph Goebbels'in "gerçek varisleri" olduğunu kaydeden Medvedev, "Yeni yıl için asıl hediye (Amiral Gorşkov fırkateyni) dün Tsirkon füzeleriyle NATO sahillerine gitti." ifadesini kullandı.

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"1000 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP"

Tsirkon füzelerinin 1000 kilometre menzile sahip olduğuna dikkati çeken Medvedev, şunları kaydetti:

"Potomac Nehri'ne yakın, sahilden 100 mil uzağa da konuşlansın, sevinebilirsiniz! Bu Rusya'ya ve müttefiklerine tehdit yaratanların akıllarını başlarına getirecektir." dedi.

Rus donanmasına ait "Amiral Gorşkov" isimli fırkateyn, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törenle muharebe görevine başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan "Tsirkon"un ise ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.


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