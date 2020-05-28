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Rusya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

ABD Senatosu tarafından Aralık 2019 tarihinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na göre; Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesi için aldığı ekonomik ve finansal yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, geçtiğimiz günlerde Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD Kongresi’nin yeni yaptırımları onayladığını belirtmişti. Bunun üzerine açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Yaptırımlara karşı duruşumuz çok iyi biliniyor. Bu duruş değişmedi” dedi. Peskov, Kuzey Akım 2 projesinin planladıkları gibi devam edeceğini hiç bir engelin olmadığını vurguladı.

KUZEY AKIM 2 BORU HATTI PROJESİ NEDİR?

Kuzey Akım 2 projesi, Rus doğal gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya ulaştırılmasını kapsıyor. Almanya, projenin tamamlanmasıyla Avrupa’nın enerji merkezi haline gelecek. Boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya ülkelerinin kontrolünde devam eden bir projedir.

ABD NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Ukrayna ve Polonya, hali hazırda doğal gazın Avrupa’ya taşınmasında rol oynayan başlıca ülkeler arasında ve ABD ile birlikte Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor. Projenin tamamlanmasıyla bu iki ülkenin doğal gaz gelirinde ciddi oranda düşüş yaşanacak. ABD ise Rus doğal gazına bağımlı hale gelmenin Avrupa Birliği ülkelerinde, Rus politik baskısı yaratacağını öngörerek, projeye karşı yaptırımlar uygulama kararı aldı.


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