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Rusya'dan son dakika hamlesi! Aralarında Boris Johnson da var

16.04.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya, ülkeye yönelik Batı'dan gelen yaptırımlara karşı bir hamle yaptı. Alınan karar göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil 13 üst düzey yetkili hakkında yaptırım uygulanacak. Ayrı bu isimlerin Rusya'ya girişi de yasaklandı.

Rusya'dan son dakika hamlesi! Aralarında Boris Johnson da var

Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ülkeye uygulanan yaptırımlara karşı bir harekete geçti.

Alınan karara göre Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya’ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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