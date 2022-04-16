Rusya'dan son dakika hamlesi! Aralarında Boris Johnson da var

Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ülkeye uygulanan yaptırımlara karşı bir harekete geçti.

Alınan karara göre Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya’ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.



