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Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması: Gelecek 2 ayın belirleyici olacağı anlayışıyla uzattık

18.05.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatılması inisiyatifini bu iki ayın belirleyici olacağı anlayışıyla destekledik." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması: Gelecek 2 ayın belirleyici olacağı anlayışıyla uzattık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması inisiyatifini gelecek 2 ayın belirleyici olacağı anlayışıyla desteklediklerini söyledi.

Lavrov, Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 18 Temmuz'a kadar uzatılması ile ilgili soruyu yanıtlayarak, "Durumu ve ortaklarımızın taleplerini dikkate alarak, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın açıkladığı tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatılması inisiyatifini bu iki ayın belirleyici olacağı anlayışıyla destekledik." dedi.

Anlaşmanın Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmasının önemine işaret eden Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rus tarım ürünlerinin sevkiyatını engelleyen yaptırımların kaldırılması yönünde girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Lavrov, "Guterres ve çalışanlarının bu konuda çabaladığını görüyoruz. Onlar, yaptırımları uygulayan ülkelerle arada sırada görüşüyor. Ancak bu konuda henüz bir sonuç göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov ayrıca, anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından çıkarılan tahılın ancak yüzde 3'ünün yoksul ülkelere gittiğini anımsattı.

"ROSSELKHOZBANK'A YÖNELİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI KONUSUNDA İSTİŞARELER SÜRÜYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, tahıl anlaşmasının Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile yürütülen müzakereler sonucunda uzatıldığını söyledi.

Tahıl anlaşması kapsamında, Rusya Tarım Bankasına (Rosselkhozbank) yönelik bazı yaptırımların kaldırılması konusunda istişarelerin sürdüğüne işaret eden Peskov, "Bankaya yönelik SWIFT yaptırımının kaldırılmasına denk bazı seçenekler değerlendiriliyor." dedi.

Bu konuda yürütülen müzakerelerin umut verici olduğunu anlatan Peskov, "Bu bağlamda, tahıl anlaşmasının iki ay uzatılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. (AA)

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Rusya tahıl

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