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Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

14.05.2024 22:58
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Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

Rusya lideri Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı. Mart ayında kazandığı seçimlerin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Putin, Mişustin'i başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunmuştu.

Duma milletvekilleri, başbakanlığa kabul ettikleri Mişustin'in yeni bakan listesini de onaylamıştı.

Putin, kendisinin belirlediği bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanlarını ise değerlendirmesi için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu. Konsey, Putin'in gönderdiği isimleri olumlu değerlendirmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Rusya putin
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