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  4. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarının ardından saat 19.10'da İstanbul'dan ayrıldı.

Gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Putin, sonrasında TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Putin, törenin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha bir araya gelirken, görüşmede iki ülke dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la akşam yemeğinde bir araya gelen Putin, Haliç Kongre Merkezi'nden ayrılarak Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'ne geldi.

Putin'i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve öteki ilgililer uğurladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan putin Türkiye temasları

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