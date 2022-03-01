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Rusya'nın Ukrayna işgalinde bombalar çocukları da vuruyor: "Bu miniğin gözlerini çek, Putin görsün"

01.03.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın işgal girişimine karşı 6 gündür direnen Ukrayna'da erkekler cephede savaşırken, sınırlarda ise ayrı bir dram yaşanıyor. Eşlerini arkada bırakan kadınlar, babalarından ayrılan çocuklar gözyaşlarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor. Şu ana kadar kadar bombardımanlardan 14 çocuk hayatını kaybederken, bir sağlıkçının kurtaramadığı 6 yaşındaki çocuğun başında "Bu miniğin gözlerini çek, Putin görsün" diye bağırması hafızalara kazındı.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde bombalar çocukları da vuruyor: "Bu miniğin gözlerini çek, Putin görsün"

18-60 yaş arası erkeklerin silah altına alındığı ve ülkeyi terk etmelerinin yasak olduğu Ukrayna'da, garlar, sınır kapıları birbirine veda eden karı-kocalar, "Annene iyi bak" diyen baba-oğul ve kız evlatlarla dolu.

BABALARINI BIRAKIP GELDİLER

Batıya sığınan Ukraynalıların sayısı 500 bini geçti. Polonya'ya giriş için bekleyen 25 kilometrelik araç kuyruğu, paramparça olmuş aileler ve çocukların hüzünlü görüntüleriyle dolu.

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ANNESİYLE 3 GÜN YÜRÜMÜŞ

7 yaşındaki Mark Goncharuk, babasının Ruslara karşı savaşma için geride kaldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Annesiyle üç gün yürüdükten sonra minibüs bulabildiklerini söylerken "Babamızı Kiev'de bıraktık. Ordumuz yardım ediyor." dedi.

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6 YAŞINDAKİ MİNİK KIZIN ÖLÜMÜ

Resmi rakamlara göre şu ana kadar 352 sivilin hayatını kaybettiği Rus işgalinde ölenlerin 14'ü ise çocuk. Önce gün Mariupol'daki Rus ateşinde bir apartmanda, 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Annesinin kucağında ambulansa taşınan kızın duran kalbi, elektroşokla yeniden çalıştırılmak istenildiyse de başarılı olunamadı.

"BU MİNİĞİN GÖZLERİNİ ÇEK, PUTİN GÖRSÜN"

Müdahaleyi yapan doktor, gözyaşları içinde foto muhabirine dönüp "Bu miniğin gözlerini çek, Putin görsün" diye bağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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