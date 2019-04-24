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Rusya: "S-400’ler Temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Rusya’ya ait silah şirketi Rosoboronexport, Türkiye’nin ilk S-400’lerini Temmuz ayında almaya başlayacağını bildirdi.Rusya’nın devlet kontrolündeki silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Müdürü Aleksandr Mikheyev yaptığı açıklamada, Türkiye’ye ilk S-400’lerin Temmuz ayında teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Rusya’ya ait silah şirketi Rosoboronexport, Türkiye’nin ilk S-400’lerini Temmuz ayında almaya başlayacağını bildirdi.
Rusya’nın devlet kontrolündeki silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Müdürü Aleksandr Mikheyev yaptığı açıklamada, Türkiye’ye ilk S-400’lerin Temmuz ayında teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Mikheyev, anlaşma ile ilgili bütün meselelerin halledildiğini ve şimdi Rusya ile Türkiye’nin anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye çalıştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başlarında S-400’lerin Türkiye’ye gönderilmesinin hızlandırılması talimatını vermişti.

NATO’nun güvenliğini zedeler iddiası
Türkiye, müttefiki ABD’nin S-400 anlaşmasını iptal etmesi yönündeki baskılarına rağmen sözleşmeye bağlı kalmayı tercih etmişti. ABD yetkilileri ve milletvekilleri ise Rus silahlarının alınmasının NATO’nun güvenliğini zedeleyeceğini söylemişti.

F-35’lerin teslimatı durduruldu
Pentagon’dan yapılan açıklamada, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye tesliminin askıya alındığı, Ankara’nın S-400’leri reddetmediği sürece söz verilen uçakları alamayacağı bildirilmişti.

“Daha fazla S-400 sipariş edebiliriz”
Bu süreçte Türk yetkililer, Rusya anlaşmasının iptaline yönelik girişimleri şiddetle reddederek ülkenin istediği kişiden silah satın almakta özgür olduğunu ifade etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Pentagon’un ABD yapımı Patriot hava savunma füze sistemlerini Türkiye’ye satmayı reddetmesi durumunda Ankara’nın daha fazla S-400 sipariş edebileceğini ifade etmişti.

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