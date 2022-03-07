Rusya - Ukrayna müzakerelerinde ilk tur Mart ayının başında yapıldı. İkinci tur görüşmeler için heyetler başkentlerine geri döndü. İkinci turdan da sonuç alınamayınca görüşmeler için yeni tarih belirlendi. Peki Rusya - Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Rusya Ukrayna müzakerelerinde sonuç ne oldu? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

RUSYA - UKRAYNA 3. MÜZAKERE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12 gündür devam ediyor.

Rusya - Ukrayna müzakerelerinin 3. turu bugün yapılacak.

Rus heyetinin görüşme bölgesine vardığı ve görüşmenin 15.00'te başlayacağı aktarıldı.

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE SONUÇ NE OLDU?

İlk müzakerede Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı.

Ukrayna, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığını duyurdu. Rus yetkililerden yapılan açıklamada ise ikinci tur görüşmelerin yakında yapılacağı aktarıldı.

Ukrayna-Rusya 2. tur müzakerelerinde taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, görüşmelerin devamına karar verdi.

