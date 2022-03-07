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Rusya - Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Rusya Ukrayna müzakerelerinde sonuç ne oldu?

07.03.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya - Ukrayna savaşında 7 Mart Pazartesi günü itibarıyla 12. güne girildi. Üçüncü müzakere görüşmelerinin yapılacağı tarih bir süre önce duyurulmuştu. Rus heyetinin görüşme bölgesine vardığı bilgisi aktarıldı. Bu kapsamda Rusya - Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Rusya Ukrayna müzakerelerinde sonuç ne oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Rusya - Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Rusya Ukrayna müzakerelerinde sonuç ne oldu?

Rusya - Ukrayna müzakerelerinde ilk tur Mart ayının başında yapıldı. İkinci tur görüşmeler için heyetler başkentlerine geri döndü. İkinci turdan da sonuç alınamayınca görüşmeler için yeni tarih belirlendi. Peki Rusya - Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Rusya Ukrayna müzakerelerinde sonuç ne oldu? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

Rusya - Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta?

RUSYA - UKRAYNA 3. MÜZAKERE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12 gündür devam ediyor.

Rusya - Ukrayna müzakerelerinin 3. turu bugün yapılacak.

Rus heyetinin görüşme bölgesine vardığı ve görüşmenin 15.00'te başlayacağı aktarıldı.

Rusya - Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta?

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE SONUÇ NE OLDU?

İlk müzakerede Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı.

Ukrayna, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığını duyurdu. Rus yetkililerden yapılan açıklamada ise ikinci tur görüşmelerin yakında yapılacağı aktarıldı.

Ukrayna-Rusya 2. tur müzakerelerinde taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, görüşmelerin devamına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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