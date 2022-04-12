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Rusya, Ukrayna'da neden bu kadar çok tank kaybediyor?

12.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali sırasında yüzlerce tank kaybettiği tahmin ediliyor. Askeri uzmanlar, bu kayıpların Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği gelişmiş tanksavar silahları ve Rusya'nın tanklarını kullanma şeklinden kaynaklandığını belirtiyor.

Rusya, Ukrayna'da neden bu kadar çok tank kaybediyor?

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali sırasında yüzlerce tank kaybettiği tahmin ediliyor.

Askeri uzmanlar, bu kayıpların Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği gelişmiş tanksavar silahları ve Rusya'nın tanklarını kullanma şeklinden kaynaklandığını belirtiyor.

Rusya'nın tank kayıpları ne kadar çok?

Ukrayna ordusu, Rusya'nın şimdiye kadar 680'den fazla tankını imha ettiğini söylüyor.

Savaş bölgesinden gönderilen fotoğrafları temel alarak Rusya'nın askeri kayıplarının dökümünü tutan Oryx adlı blogda ise Rusya'nın 460'dan fazla tank ve 2.000'in üzerinde zırhlı aracıonın imha edildiği öne sürülüyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Rand Corporation ve İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Rusya'nın işgalin başında 2.700 tankı vardı.

ABD yapımı Javelin füzeleri onlarca Rus tankını imha etti.

Tanksavar silahları ne kadar etkili oldu?

ABD, işgalin başlangıcında Ukrayna'ya iki bin Javelin tanskavar füzesi gönderdi. Washington'ın daha sonra aynı füzelerden en az iki bin adet daha gönderdiği açıklandı.

Üretici firma Lockheed Martin'e göre Javelin füzeleri tankların zırhının en zayıf olduğu üst kısmında patlayabilecek şekilde fırlatılabiliyor.

Birçok Rus tankının füzelerin tankı delip geçmesini önlemek için tasarlanmış reaktif zırhı var.

Javelin füzelerinde iki savaş başlığı bulunuyor. Bunlardan bir reaktif zırhı imha ediyor diğeri ise altındaki şasiyi deliyor.

İngiltere de Ukrayna'ya 3.600 NLAW füzesi gönderdi.

Bu füzeler, tankların taretinin üzerinde infilak ediyor.

Modern füzeler, tankın zırhının en zayıf noktası olan üst kısımları hedef alıyor.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nden (RUSI) kara savaşı analisti Nick Reynolds, "Javelin ve NLAW'lar çok etkili füzeler. Bu ölümcül yardım olmasaydı Ukrayna'daki durum çok farklı olabilirdi" diyor.

ABD Ukrayna'ya ayrıca 100 Switchblade tanksavar drone'u gönderiyor.

Kamikaze olarak bilinen bu drone'lar fırlatıldıktan sonra kilometrelerce uzağa gidip ucundaki savaş başlığıyla tankın üzerinde infilak ediyor.

Rusların savaş taktiklerinin payı ne?

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Günümüzde Rus ordusu Tabur Taktik Grubu olarak bilinen ve tank, piyade ve topçu birliklerinden oluşan kombine silahlı manevra birimleriyle savaşıyor.

Bu birimlerin kompozisyonu farklılık gösterebiliyor ama genellikle çok sayıda zırhlı araç ve görece az sayıda piyade birliklerinden oluşuyor.

St. Andrew Üniversitesi'nden stratejik araştırmalar uzmanı Prof. Phillips O'Brien şunları söylüyor:

"Rusya'nın savaşa gönderebileceği asker sayısı görece az. Bu nedenle Tabur Taktik Grupları vuruş gücü yüksek manevra birimleri oluşturma yollarından biri.

"Bu gruplar hızlı ve yüksek ateş gücüyle saldırmak için tasarlanmış. Ama zırhlı konvoy saldırıya uğrayınca karşılık verecek çok fazla piyade koruması yok. Bu nedenle Rusya ordusu güçlü sağ kroşesi olan ama darbe alınca kolay nakavt olabilen bir boksör gibi."

Prof. O'Brien Rus hava devriyelerinin olmaması nedeniyle Ukrayna askerlerinin Rus mevzilerine sızarak Rus konvoylarını pusuya düşürmesinin kolay olduğunu belirtiyor ve "Rusya savaşın başlangıcında hava üstünlüğü kuramadı. Havada devriye yapamadıkları için Ukrayna askerlerinin manevralarını izleyemiyorlar" diyor.

Rus birliklerinin yetersizliklerinin rolü ne?

Oryx'nin verilerine göre Rusya'nın kaybettiği tankların yarısı imha edilmedi ya da hasar görmedi. Bu tanklar, ya Ukrayna güçleri tarafından ele geçirildi ya da terk edildi.

Uzmanlar bunu lojistik başarızlıklara ve Rus askerlerin yetersizliğine bağlıyor.

Prof. O'Brien, "Ukraynalıların traktörlerle Rus zırhlı araçlarını çektiği görüntüleri izledik. Bu tanklardan bazıları yakıtı bittiği için terk edildi. Bu bir lojistik başarısızlıktır. Bazıları bahar çamuruna saplandı. Çünkü işgal yanlış mevsimde başlatıldı" diyor.

RUSI'den Nick Reynolds ise şunları söylüyor:

"Rus kara birliklerinde çok sayıda yeni ya da yedek asker var. Bu da düşük-orta bir savaş gücü demek. Birçok tank kötü sürüş yüzünden terk edildi. Bazıları köprüden uçtu. Bazılarının hendekte paletleri zarar gördü. Bazı durumlarda da askerler araçlarını bırakıp kaçtı. Savaşma istekleri yoktu."

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