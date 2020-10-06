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Rusya ve İran arasında kritik 'Dağlık Karabağ' görüşmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2020 22:04 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya yönelik İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tek çözümün "ön koşulsuz olarak diplomasi" olduğu yönünde vurgu yapıldı.

Rusya ve İran arasında kritik 'Dağlık Karabağ' görüşmesi

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısıyla başlayan gerilimin üzerine uluslararası diplomasi trafiği devam ederken son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda gerilim bölgesinde yaşananları ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Moskova ve Tahran’ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerilimin en yüksek noktaya ulaşmasından dolayı kaygılarını dile getirdiği ifade edildi.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Suriye ve Libya’dan savaş bölgesine yasa dışı gruplara üye militanların sevk edildiğine dair iddiaların da Lavrov ve Zarif tarafından görüşüldüğü belirtilirken, her iki tarafın da böyle bir adımı tehlikeli bir adım olarak gördüğü ve tek çözümün "ön koşulsuz olarak diplomasi" olduğu yönünde vurgu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının çağrısını hatırlatarak Trump, Putin ve Macron’un ortak çağrısı çerçevesinde barışın en erken tesisine yönelik çabalara dikkat çektiği aktarıldı. Tarafların Dağlık Karabağ konusunda daha çok istişarelerde bulunması konusunda hemfikir olduğu ifade edildi. (İHA)

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