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Rusya ve Lübnan'dan ortak Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 20:41 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriye'ye ilişkin ortak bildiri yayımladı - Bildiriden: "Rusya ve Lübnan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, birliğine ve bağımsızlığına saygı gösterilmesini, aynı zamanda Suriye meselesini barışçıl yollarla çözmenin bir alternatifi olmadığını savunuyor"

Rusya ve Lübnan, Suriye meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü savunduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Moskova'da görüştü. Görüşme sonrasında iki lider, ağırlıklı olarak Suriye meselesini ele alan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Rusya ve Lübnan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, birliğine ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi, aynı zamanda Suriye meselesini barışçıl yollarlarla çözmenin bir alternatifi olmadığı ilkesinden hareket ederek, bu ülkedeki sorunun siyasi ve diplomatik yollarla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 No'lu kararı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin verdiği kararlar çerçevesinde çözülmesini savunuyor." denildi.

Suriye'de siyasi bir uzlaşma sürecinin başlatılması ve bu ülkedeki şiddet seviyesinin azaltılması için Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana formatında etkili ve verimli bir çalışma gerçekleştirdiğine vurgu yapılan bildiride, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarına Suriye'ye mümkün olan her türlü insani yardımı sağlama çağrısında bulunuldu.

Bildiride ayrıca Filistin meselesine ilişkin de "(Rusya ve Lübnan) Orta Doğu'da adil ve kapsamlı bir çözüm bulmak için uluslararası hukuk temelinde yaklaşımları koordine edecek. (Rusya ve Lübnan) Filistin sorununa yönelik adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulma ümidini dile getiriyor, Filistin halklarının ulusal çıkarlarını hayata geçirme ihtiyacını vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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