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Rusya’da bir trafik polisi, hareket halindeki aracın içine atladı

01.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Rusya’da bir trafik polisi, hareket halindeki aracın içine atladı

Rusya’nın Kerç Bölgesi’nde bir trafik polisi, durdurmak istediği alkollü bir sürücünün kaçmaya çalışmasının ardından otomobilin içine atlayarak sürücüyü durdurmaya çalıştı.Rusya’nın Kerç Bölgesi’nde trafik polisleri, yolda dikkatsizce ilerleyen alkollü bir otomobil sürücüsünü takibe başlamıştı.

Rusya’nın Kerç Bölgesi’nde bir trafik polisi, durdurmak istediği alkollü bir sürücünün kaçmaya çalışmasının ardından otomobilin içine atlayarak sürücüyü durdurmaya çalıştı.
Rusya’nın Kerç Bölgesi’nde trafik polisleri, yolda dikkatsizce ilerleyen alkollü bir otomobil sürücüsünü takibe başlamıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, trafik polisi ekibi ile kısa süreli bir kovalamaca yaşadı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta durmasının ardından olayı fırsat bilen bir trafik polisi ise, ekip otosundan inerek otomobili durdurmak istedi. Polis, otomobilin yanına yaklaştığı sırada trafik ışıkları yeşil yandı ve dikkatsiz sürücü polis memurunun yanında olmasına rağmen ilerlemeye başladı. Tam o anlarda polis memuru ise, ilerlemeye başlayan otomobilin sürücü kapısını açarak canı pahasına içeri atladı. Sürücünün kucağına oturmaya çalışan polis, otomobilin kapısına asılı bir şekilde metrelerce ilerlemeye devam ederken tehlikeli kovalamaca, araç sürücüsü için iyi sonlanmadı. Üzerindeki polis memuruna rağmen kaçmaya çalışan sürücü, bir süre sonra otomobili durdurmasının ardından trafik polisleri tarafından gözaltına alındı.
Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından olay hakkında yapılan açıklamada, sürücünün otomobili bir arkadaşından aldığı, sürücünün yolda seyir halindeyken alkollü olduğu ve trafik polisinin ise araç sürücüsünün durdurmak için otomobilin içine atlamaya çalıştığı belirtildi. Sürücünün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edilirken sürücünün ehliyetine el konularak, kendisine ceza davası açıldığı kaydedildi. Polis ve kaçan sürücü arasında geçen ilginç kovalama anları ise trafik polisinin araç kamerasına yansıdı.

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