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Rusya'da helikopter düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

İrkutsk bölgesindeki kazada 3 kişi öldü

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

TASS Ajansının haberine göre Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilileri, pazar günü kaybolan Mi-8 tipi helikopterin dağlık araziye düştüğünü açıkladı.

Helikopterdeki 3 kişiden kurtulan olmadı.

Kazanın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
helikopter İrkutsk Rusya

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